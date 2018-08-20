Экономика Греция повышает налоги и снижает пенсии, чтобы выбраться из кредитной ямы ЕС

2018-08-23 13:42 486

Греция объявила о выходе из программы макроэкономической помощи в рамках договоренности со странами Еврозоны после того, как Афины получили последний транш в 15 млрд евро. 

Признаки экономического кризиса в Греции начали проявляться в 2009 году. Причиной кризиса стало массовое уклонение от налогов. По словам министра охраны окружающей среды и энергетики Греции Йоргоса Статакиса, после периода жесткой экономии Греция смогла справиться с основными причинами кризиса - бюджетным дефицитом и дефицитом торгового баланса.

В июне еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси объявил, что финансовый кризис в Греции закончился, экономика страны перешла к росту. Впрочем, глава Центрального банка Греции Яннис Стурнарас полагает, что стране еще многое нужно сделать для стабильности.

Министр труда Греции Эффи Ахциоглу сообщил, что в течении последних трех лет уровень безработицы упал на 6%, и это снижение продолжится.

"По моим оценкам, в сентябре 2019 года мы сможем довести уровень безработицы до 18%, а это на 8-9% меньше по сравнению с показателями, которые достались нам от предыдущего правительства", - отметил он.

В рамках по выходу из программы и созданию резерва ликвидности Греция согласилась осуществить новые сокращения пенсий и увеличения налогов в ближайшие два года.

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