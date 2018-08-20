Политика Экс-глава ЦРУ будет судиться с Трампом за доступ к государственной тайне

2018-08-25 13:04 156

Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан заявил, что планирует обжаловать решение президента США Дональда Трампа лишить его доступа к секретным документам.

"Если это означает судебный иск, то я на это пойду", -заявил он в эфире телеканала NBC

Бреннан рассказал также, что несколько адвокатов связались с ним, чтобы помочь ему получить судебный запрет, который не позволил бы Трампу поступать так с другими экс-разведчиками.

"Если мой доступ к секретным документам и моя репутация, которую вымазали в грязь - это цена, которую мы должны заплатить, чтобы Дональд Трамп не смог делать это против других, это малая цена", - сказал Бреннан и добавил, что сделает все, что в его силах, чтобы "попытаться предотвратить подобные злоупотребления в будущем".

Ранее стало известно, что президент США намерен лишить доступа к секретным данным руководителей разведслужб, критикующих его за связи с Россией и его политику в целом.

15 августа в Белом доме заявили, что президент США отозвал у бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана разрешение на доступ к секретной информации. Трамп объяснил свое решение тем, что Бреннан злоупотреблял доступом, а его критические комментарии действий администрации становятся "все более оголтелыми".