Политика Президент Афганистана заключил временное перемирие с радикалами из "Талибана"

2018-08-21 10:40 201

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о введении временного режима прекращения огня с радикальным движением "Талибан" в связи с праздником Курбан-байрам.

"Мы объявляем о введении режима прекращения огня, которое вступает в силу со дня Арафат до дня рождения Пророка, при условии, что талибы ответят взаимностью. Мы призываем руководство движения "Талибан" приветствовать стремление афганцев к прочному и реальному миру и настоятельно призываем их подготовиться к мирным переговорам, основанным на исламских ценностях и принципах", - написал Гани в Twitter

Ранее в аэропорту Кабула подорвался смертник - 16 человек погибли, как минимум 60 пострадали.

Перед тем также в столице Афганистана террорист-смертник взорвал бомбу у ворот Министерства сельского восстановления и развития. Погибли по меньшей мере семь человек и 13 получили ранения.

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Президент Афганистана заключил временное перемирие с радикалами из "Талибана" 2018-08-21 10:40 201
В США приняли решение отвечать кибератаками на попытки вмешаться в американские выборы 2018-08-21 08:11 204
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