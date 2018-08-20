фото-видео фото Опубликован потерянный кадр, на котором появляется полностью обнаженная Мэрилин Монро

2018-08-25 12:32 216

Опубликован кадр из фильма Фрэнка Тейлора "Неприкаянные" (1961), на котором появляется полностью обнаженная Мэрилин Монро. Это было ее первая настолько откровенная сцена в кино.

Как сообщает Daily Mail, в этом эпизоде фильма также появляется персонаж Кларка Гейбла ("Унесенные ветром") который целует героиню Монро и выходит из комнаты. После этого она сбрасывает одеяло, которым прикрывалась, и начинает одеваться.

Фрагмент длится 45 секунд. Он был вырезан из окончательной версии монтажа, так как, по мнению режиссера, "ничего не привносил в сюжетную линию". Полная версия эпизода пока не опубликована.

Спустя 57 лет после выхода картины эти кадры отыскал сценарист Чарльз Касильо, который работает над биографической книгой "Мэрилин Монро: Частная жизнь публичной иконы".

Ранее единственной сценой из кино, в которой появилась полностью обнаженная Монро, считался эпизод из мелодрамы "Что-то должно случиться". Она снималась в 1962 году. Однако фильм не был завершен из-за смерти актрисы. Она скончалась в возрасте 36 лет из-за передозировки снотворным.

"Неприкаянные" стал последним завершенным фильмом в творчестве как Монро, так и Кларка Гейбла. Актер умер через 10 дней после окончания съемок этой картины из-за сердечного приступа. Ему было 59 лет.