Украина КАРТА Число обстрелов на Донбассе снова растет, ранены двое украинских солдат

2018-08-21 12:43 147

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки сепаратисты 23 раза открывали огонь по украинским позициям, ранены двое военных.

Как сообщили в штабе ООС, противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из минометов 82-мм калибра.

В частности, обстрелы велись по защитникам Крымского, Светлодарска, Попасной, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Водяного, Широкино.

Возле Лебединского противник применил 82-мм минометы, из 120-мм минометов обстреляли окрестности Новолуганска.

На протяжении текущих суток сепаратисты из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов дважды обстреляли позиции украинских защитников в районе населенных пунктов Лебединское и Водяное.

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