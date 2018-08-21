Украина 24 августа на госгранице и линии разграничения с Донбассом усилят меры безопасности

2018-08-22 10:12 150

В День государственного флага и День Независимости на государственной границе, линии разграничения с оккупированными территориями усилят меры безопасности.

"Кроме пунктов пропуска на госгранице, меры по соблюдению безопасности и порядка будут осуществляться в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения Операции объединенных сил в Донецкой и Луганской областях и на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым", -  сообщает пресс-центр ГПСУ.

Пограничники постоянно будут отслеживать ситуацию, учитывая все возможные вызовы, в том числе террористические угрозы. Для этого все направления границы будут усилены дополнительными нарядами.

Также будут более тщательно проверять документы людей, а также транспорт вблизи границы. В частности, привлекать кинологов со служебными собаками для выявления незаконного оружия и взрывчатки.

Пограничники будут сотрудничать с полицейскими, Нацгвардией, спасателями и представителями СБУ.

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