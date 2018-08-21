Европу накрыла масштабная эпидемия кори - ВОЗ бьет тревогу

По данным Всемирной организации здравоохранения, случаи кори в Европе достигли рекордного уровня.
"За первые шесть месяцев 2018 года было зарегистрировано более 41 тыс. человек, что привело к 37 смертельным исходам", - сообщает BBC.
Из низ 807 случаев - в Англии.
В УКРАИНЕ ОТМЕЧЕНО РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ КОРЬЮ
Украина и Сербия относятся к числу стран с самыми высокими показателями в Европе. В Украине с начала 2018 года корью переболели 25 тыс. человек. Еженедельно в стране фиксируются 700-800 случаев заболевания корью.
КТО И ОТКУДА ПРИНЕС В УКРАИНУ ЭПИДЕМИЮ КОРИ