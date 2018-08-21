Украина Стало известно время начала Военного парада к 27-й годовщине Независимости

2018-08-22 17:32 171

Военный парад, приуроченный к 27-й годовщине Дня Независимости Украины, начнется 24 августа в 10:00. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Военнослужащие пройдут по Крещатику, также продемонстрируют военную технику. Президент Украины Петр Порошенко выступит на Майдане Независимости.

По состоянию на сегодня Киеве провели уже две репетиции военного парада - 18 и 20 августа, что вызвало в столице масштабный транспортный коллапс. Генеральную репетицию запланировали на 22 августа.

24 АВГУСТА ПО КИЕВУ ПРОЙДУТ 250 БРОНЕМАШИН И ПРОЗВУЧИТ МАРШ НАЦИОНАЛИСТОВ

Напомним, в этом году в параде примут участие 4,5 тыс. военнослужащих и 250 единиц техники. Впервые за времена независимости во время парада пройдет "коробка" женщин-военнослужащих и прозвучит марш националистов.

Планируют также продемонстрировать новый самолет Ан-178 завода "Антонов". Это будет премьерный публичный показ Ан-178 в Украине на мероприятии такого уровня.

В мероприятии примут участие военнослужащие из 18-ти иностранных государств.