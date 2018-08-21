Украина Стало известно время начала Военного парада к 27-й годовщине Независимости

2018-08-22 17:32 171

Военный парад, приуроченный к 27-й годовщине Дня Независимости Украины, начнется 24 августа в 10:00. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Военнослужащие пройдут по Крещатику, также продемонстрируют военную технику. Президент Украины Петр Порошенко выступит на Майдане Независимости.

По состоянию на сегодня Киеве провели уже две репетиции военного парада - 18 и 20 августа, что вызвало в столице масштабный транспортный коллапс. Генеральную репетицию запланировали на 22 августа.

24 АВГУСТА ПО КИЕВУ ПРОЙДУТ 250 БРОНЕМАШИН И ПРОЗВУЧИТ МАРШ НАЦИОНАЛИСТОВ

Напомним, в этом году в параде примут участие 4,5 тыс. военнослужащих и 250 единиц техники. Впервые за времена независимости во время парада пройдет "коробка" женщин-военнослужащих и прозвучит марш националистов.

Планируют также продемонстрировать новый самолет Ан-178 завода "Антонов". Это будет премьерный публичный показ Ан-178 в Украине на мероприятии такого уровня.

В мероприятии примут участие военнослужащие из 18-ти иностранных государств.

 

Еще по теме

фото Полосатый рейс: В Киев из Херсона отправили первую баржу с "арбузами Гройсмана"

2018-08-22 12:14 261

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-08-22 09:39 468106

фото Оперетта открывает 84-й театральный сезон - что посмотреть в сентябре

2018-08-22 09:11 552

Репетиция парада ко Дню независимости - какие дороги Киева и во сколько перекроют

2018-08-20 16:28 525

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине более чем в четыре раза снизили субсидии на услуги ЖКХ

2018-08-22 18:28 153

Стало известно время начала Военного парада к 27-й годовщине Независимости

2018-08-22 17:32 171

фото Украина начала производство 152-мм снарядов для дальнобойных пушек "Гиацинт"

2018-08-22 14:16 225

Дело Бабченко: арестованный Борис Герман пошел на сделку со следствием

2018-08-22 12:42 246
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украине более чем в четыре раза снизили субсидии на услуги ЖКХ 2018-08-22 18:28 153
Стало известно время начала Военного парада к 27-й годовщине Независимости 2018-08-22 17:32 171
фото Украина начала производство 152-мм снарядов для дальнобойных пушек "Гиацинт" 2018-08-22 14:16 225
Дело Бабченко: арестованный Борис Герман пошел на сделку со следствием 2018-08-22 12:42 246

Лента

20:31 США второй раз в своей истории начала продавать нефть из стратегических запасов
19:33 Луценко пояснил, почему Порошенко всерьез рассчитывает на второй президентский срок
18:28 В Украине более чем в четыре раза снизили субсидии на услуги ЖКХ
17:32 Стало известно время начала Военного парада к 27-й годовщине Независимости
16:29 США берет на вооружение мобильные комплексы борьбы с беспилотниками
15:33 Кабмин Гройсмана отменил льготы и субсидии на оплату газа - кому с 1 октября придется платить
14:45 Москва отказалась обменивать своих преступников на украинских политзаключенных
фото 14:16 Украина начала производство 152-мм снарядов для дальнобойных пушек "Гиацинт"
13:43 "Охота на ведьм и большой позор", - Трамп отреагировал на приговор Манафорту
13:15 В ГПУ хотят создать политический спецназ для силовой доставки Януковича из РФ