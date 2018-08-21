Украина КАРТА Минобороны опубликовало обновленную карту боевых действий на Донбассе

2018-08-21 19:29 213

Пресс-центр Минобороны Украины опубликовал карту боевых действий на Донбассе по состоянию на вторник, 21 августа.

На луганском направлении боевики открывали огонь в районе Крымского и Попасной. На донецком направлении боевые действия шли вблизи Светлодарска, Марьинки, Чермалыка и Широкино.

Ранее спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк сообщил, что с начала суток, 21 августа, зафиксировано 8 прицельных обстрелов со стороны боевиков. Противник использовал гранатометы, вооружения БМП и крупнокалиберные пулеметы.

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