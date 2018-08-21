Украина В НАБУ назвали страны, в которых массово скрываются украинские коррупционеры

2018-08-25 14:28 168

Около 30 человек, которых Антикоррупционное бюро считает причастными к организации коррупционных схем, скрываются за рубежом.

Как сообщает пресс-служба НАБУ по результатам отчета за полгода, половина из них находится на территории России.

По состоянию на данное время детективы НАБУ объявили в международный розыск 21 человека. В отношении 16 из них направили запросы в другие государства.

"Весной этого года в компетентные органы Германии направлен запрос о выдаче главы правления ЧАО ХК Энергосеть, задержанного в этой стране в апреле 2018 года. По версии следствия, этот человек является организатором коррупционной схемы, через которую государству нанесен ущерб на сумму свыше 346 млн грн", - уточнили в НАБУ.

По данным Бюро, значительную часть коррупционных схем реализуют с участием компаний, зарегистрированных за рубежом.

"По убеждению детективов, украинские коррупционеры выбирают места "прописки" незаконно полученных средств в государствах с упрощенной системой регистрации, усложненным порядком раскрытия информации и высокой степенью конфиденциальности. Ущерб, нанесенный государственным интересам с участием иностранных контрагентов, исчисляется в 1,84 млрд грн, 22,07 млн долл. США, 12,03 млн евро", - говорится в сообщении.

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