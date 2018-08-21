Политика У Гройсмана заявили, что в 2019 году получающих субсидии может стать в два раза меньше

2018-08-25 11:29 120

В Украине около половины получающих субсидии не подали документы на следующий год.

Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, органы соцзащиты автоматически переназначили помощь 2,6 млн украинских семей. Однако остальным получателям госпомощи нужно повторно обратиться с заявлением и декларацией о доходах.

"Если сравнивать лето прошлого и этого года, то динамика с назначением жилищных субсидий примерно такая же. Оживленнее процесс становится с приближением октября, тогда управление социальной защиты населения в неделю обрабатывает более 100 тысяч заявлений", - приводят в ведомстве слова министра соцполитики Андрея Ревы.

Он призвал граждан подать заявку до начала отопительного сезона, чтобы не стоять в очередях осенью.

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"Управление соцзащиты рассмотрит документы, назначит субсидию, а ее размер на отопительный сезон рассчитает автоматически, без повторного обращения, в октябре 2018 года", - уточнил министр.

Для дальшейшего получения субсидий семьям надо подать заявление и декларацию о доходах, в которой указана их разновидность (пенсия, стипендия, зарплата и т. п), а не размеры. Также нужно указать название предприятия, которое выплачивает деньги. Остальную информацию пенсионный фонд получает от организаций, оказывающих услуги: о составе зарегистрированных лиц, площади квартиры, размеры квартплаты - от ЖЭКов или других уполномоченных органов местного самоуправления; стоимость электроэнергии - от облэнерго, газа - от облгазов, отопление – предприятий теплокоммунэнерго.