Политика Кабмин Гройсмана отменил льготы и субсидии на оплату газа - кому с 1 октября придется платить

2018-08-22 15:33 360

Согласно новому постановлению украинских чиновников все льготы и субсидии на оплату голубого топлива уже с 1 октября 2018 года не предоставляются потребителям, которые не обеспечили самостоятельной установки индивидуальных счетчиков газа. Эксперты говорят, что вкупе с грядущим осенним повышением тарифов с началом отопительного сезона это станет мощным ударом по семейным бюджетам граждан, неминуемо приведет к массовым неплатежам.

Кабмин Гройсмана пригововил украинцам еще один неприятный осенний "сюрприз". Внесены изменения в постановление Кабинета министров от 6 августа 2014 года "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания", которыми отменены субсидии потребителям без счетчиков газа. 

Согласно принятому на заседании правительства решению, изменения вступают в силу с октября текущего года.

"Льготы и субсидии на оплату услуг поставки и распределения природного газа с 1 октября 2018 года в объеме установленных социальных нормативов не предоставляются потребителям, которые не обеспечили самостоятельной установки индивидуальных приборов учета природного газа (индивидуальных счетчиков) и письменно отказались от их установки за счет государственного бюджета или собственных средств операторов газораспределительных систем", - говорится в тексте документа.

Напомним, в январе 2018 года вступил в силу закон № 2260-VIII "О внесении изменений в закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" о порядке установки счетчиков потребителям природного газа".

Согласно закону, счетчики на газ нужно установить не до начала 2018-го, а до 1 января 2021 года. На это не будут тратить деньги местных бюджетов.

Если пользователь сам установил счетчик на квартиру - ему компенсируют затраты за счет тарифа на распределение газа. Операторы газораспределительной сети не смогут прекращать поставки газа в дом, если его совладельцы отказались от счетчика на все здание.

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