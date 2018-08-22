Мир "Охота на ведьм и большой позор", - Трамп отреагировал на приговор Манафорту

2018-08-22 13:43 225

Президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинительный приговор экс-главе своего избирательного штаба Полу Манафорту.

Напомним, бывшего политтехнолога суд присяжных признал виновным в мошенничестве.

"Это (расследование в отношении Манафорта) началось как поиск "сговора с Россией". Это абсолютно не имеет к этому никакого отношения. Это охота на ведьм и это позор", − заявил американский лидер журналистам в штате Западная Вирджиния.

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Также Трамп указал, что россияне никак не были связаны с его избирательной кампанией. Потому ему жаль Манафорта, который "работал на (экс-президента США) Рональда Рейгана и многих людей".

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