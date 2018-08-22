Мир Суд признал виновным экс-политтехнолога Трампа и Януковича Пола Манафорта

2018-08-22 10:40 135

Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт признан виновным по восьми пунктам обвинения из 18. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на решение присяжных, зачитанное судьей.

Отмечается, что речь идет о пяти пунктах, связанных с нарушением налогового законодательства, двух пунктах, связанных с нарушением банковского законодательства и одному пункту, который касается сокрытия зарубежных счетов в банках.

При этом судья объявил недействительными обвинения по десяти пунктам, по которым жюри не пришло к соглашению.

Приговор по делу будет вынесен позднее. Признание виновным означает, что Манафорт, скорее всего, будет приговорен к тюремному сроку. Как отмечает телеканал, ему грозит семь-девять лет тюрьмы.