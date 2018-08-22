Политика Страны Прибалтики потребуют от РФ компенсации ущерба от советской оккупации

2018-08-24 13:15 126

Министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс обсудили возможности по предъявлению требования о взыскания ущерба к России как правопреемнику СССР.

Как сообщает ERR, в подписанном по итогам заседания совместном заявлении двух правительств сообщается, что оба государства чтят память жертв оккупационных режимов и придают ценность сотрудничеству в увековечивании и осмыслении исторического наследия, чтобы обеспечивать безопасность, демократию и принципы правового государства в Эстонии и Латвии.

В связи с этим министры юстиции двух стран в своем заявлении подчеркнули важность сохранения памяти о человеческих потерях, понесенных из-за советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении ущерба к Российской Федерации как правопреемнику Советского Союза.

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу ознакомил во вторник своего латвийского коллегу с юридическим исследованием возможных дальнейших шагов по этому вопросу с точки зрения международного права.

Дзинтарс Разначс, в свою очередь, ознакомил Рейнсалу с возможными мерами, которые могут быть предприняты по этой проблеме на уровне ООН.