Политика Facebook будет отслеживать тех, кто постоянно жалуется на фейки

2018-08-24 20:34 201

Facebook запустил систему оценки благонадежности пользователей. Об этом сообщает The Washington Post.

Степень благонадежности определяется по шкале от нуля до единицы. Система также отслеживает, какие пользователи чаще других жалуются на публикации других. Сообщается, что подобную шкалу создали для борьбы с дезинформацией и "фейковыми новостями".

Представитель Facebook Тесса Лионс сообщила, что в последнее время пользователи жалуются руководству социальной сети на "ложную" информацию "лишь из-за того, что они не согласны с идеей публикации" или настроены против ее автора.

"К примеру, если кто-то сообщит нам, что статья ложная, и сотрудник, проверяющий достоверность, подтвердит эту информацию, впоследствии мы будем более внимательно следить за сообщениями о недостоверности статей от этого человека, чем от того, кто просто беспорядочно помечает в качестве фейковых множество сообщений, часть из которых в итоге оказывается настоящей", — заявила Лионс.