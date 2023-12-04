ВОЙНА В Украине Украинцев предупредили о волне фейков о приостановке обменов военнопленными

2023-12-04 08:26

Координационный штаб по обращению с военнопленными предупреждает о возможной волне дезинформации на тему приостановки обменов военнопленными.

"В ближайшее время на пропагандистских каналах страны-агрессора будет запущена очередная волна дезинформации о причинах приостановки обменов военнопленными. Цель рашистских спецслужб - дестабилизировать ситуацию внутри украинского общества и посеять недоверие к государственным органам, организующим обмены пленными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс приостановился, но не по причинам, которые могут называться в пропагандистских сообщениях.

"С лета этого года, несмотря на все усилия Украины по продолжению гуманитарной миссии возвращения военнопленных, уполномоченные представители российской стороны систематически усложняют обменный процесс. С целью оправдать свое бездействие российская сторона готовит обвинения против Украины. В частности, Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными готовятся упрекнуть завышение требований по формуле обмена и намерение вернуть военнослужащих всех без исключения подразделений, в том числе тех, к которым российские власти питают особую пропагандистскую ярость", - отмечают в штабе.

Как добавляют в координационном штабе, рф продолжает нарушать все нормы международного гуманитарного права, используя тему пленных для информационно-психологических операций против украинского общества, особенно против уязвимой категории - семей пленных и пропавших без вести.

С нашей стороны в переговорном процессе ничего не изменилось с тех пор, как нам удавалось возвращать домой более 300 наших защитников ежемесячно. Попытки противоположной стороны оправдаться, а не продолжать гуманитарную миссию по обмену пленными, свидетельствуют о том, что их мало беспокоит судьба большого количества российских военнопленных, попавших в плен на чужой земле, особенно во время последних "мясных штурмов", а также их семей, – говорится дальше в сообщении.