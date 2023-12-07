ВОЙНА В Украине Украинцев предупредили о волне дезинформации против высшего руководства страны

2023-12-07 10:27

Центр противодействия дезинформации заявляет, что в иностранных СМИ готовится дезинформационная кампания против высшего руководства Украины с целью раскола общества.

Планируется серия сообщений с дезинформацией против военно-политического руководства Украины, которая выйдет на англоязычных ресурсах. Их готовят иностранные журналисты, имеющие опыт работы на россии, в частности, во времена начала власти диктатора птн.

Напомним, Координационный штаб по обращению с военнопленными предупредил о возможной волне дезинформации на тему приостановки обменов военнопленными. Также сообщалось, что вражеские соцсети активно продвигали фейки с видеообращением главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в котором он якобы призывает украинцев протестовать.

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