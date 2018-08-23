Украина КАРТА Обострение на Донбассе: в обстрелах погиб украинский солдат, еще один получил ранения

2018-08-23 10:39 225

За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий погиб, один ранен.

Как говорится в сводке штаба ООС в Facebook, противник вел прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелам подверглись украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Екатериновка, Опытное, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное.

В штабе также сообщили, что в течение текущих суток враг из артиллерии, минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции украинских защитников вблизи Новотошковского, Крымского, Старогнатовки и Водяного.

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