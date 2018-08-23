За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий погиб, один ранен.
Как говорится в сводке штаба ООС в Facebook, противник вел прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелам подверглись украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Екатериновка, Опытное, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное.
В штабе также сообщили, что в течение текущих суток враг из артиллерии, минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции украинских защитников вблизи Новотошковского, Крымского, Старогнатовки и Водяного.