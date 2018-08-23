Как лидеры стран Евросоюза поздравили украинцев с Днем Независимости

Монархи и главы европейских стран поздравили украинцев с Днем Независимости Украины.
"Главу государства и весь украинский народ с праздником поздравили Король Нидерландов Виллем-Александр, Король Швеции Карл Густав XVI, Король Бельгийцев Филипп", - сообщает пресс-служба администрации президента.
В частности король Нидерландов выразил благодарность "последовательным и настойчивым действиям правительства Украины в достижении правды и справедливости для жертв трагедии МН17 и их близких родственников".
Также поздравления поступили от президента Латвийской Республики Раймондса Вейониса и президента Италии Серджио Маттареллы.
"Я уверен, что в ближайшем будущем наши прочные и плодотворные двусторонние отношения получат дальнейшей толчок в рамках еще большего укрепления связи между Киевом и Европейским Союзом", - отметил президент Италии.
Поздравление с Днем Независимости Украины также прислали Генерал-губернатор Австралии Питер Косгроув, Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович, капитана-регента Республики Сан-Марино Стефано Палмиеро и Маттео Чачи.
Также ранее поздравление выразил президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп.