Украина Как лидеры стран Евросоюза поздравили украинцев с Днем Независимости

2018-08-23 14:15 87

Монархи и главы европейских стран поздравили украинцев с Днем Независимости Украины. 

"Главу государства и весь украинский народ с праздником поздравили Король Нидерландов Виллем-Александр, Король Швеции Карл Густав XVI, Король Бельгийцев Филипп", - сообщает пресс-служба администрации президента.

В частности король Нидерландов выразил благодарность "последовательным и настойчивым действиям правительства Украины в достижении правды и справедливости для жертв трагедии МН17 и их близких родственников".

Также поздравления поступили от президента Латвийской Республики Раймондса Вейониса и президента Италии Серджио Маттареллы.

"Я уверен, что в ближайшем будущем наши прочные и плодотворные двусторонние отношения получат дальнейшей толчок в рамках еще большего укрепления связи между Киевом и Европейским Союзом", - отметил президент Италии.

Поздравление с Днем Независимости Украины также прислали Генерал-губернатор Австралии Питер Косгроув, Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович, капитана-регента Республики Сан-Марино Стефано Палмиеро и Маттео Чачи.

Также ранее поздравление выразил президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп.

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