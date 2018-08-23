Украина В Минобороны уверяют, что на военный парад дополнительно денег из бюджета не брали

2018-08-23 15:35 219

На проведение и организацию военного парада в Украине ко Дню Независимости дополнительные средства не выделялись. Все мероприятия происходят в рамках подготовки ВСУ. 

"Техника, которая будет участвовать в военном параде, - это новая или модернизированная военная техника, которая не требует затрат на дополнительное обслуживание. Обеспечение новой военной формой, пищевое и другие виды обеспечения, вопросы размещения личного состава предусмотрено для военнослужащих в соответствии с действующим законодательством, в установленных нормах, в рамках содержания Вооруженных Сил Украины", - сообщает пресс-служба Минобороны.

Кроме того, подготовка личного состава, экипажей военной техники и летных экипажей предусмотрены соответствующими программами и планами боевой подготовки с целью слаживания действий воинских подразделений.

Ранее издание "Украинская правда" сообщила со ссылкой на спикера Минобороны Александра Мотузяника, что в проведении парада задействовано много структур и каждая вносит долю по собственной смете.

В этом году в военном параде ко Дню Независимости Украины примут участие 4,5 тысячи военнослужащих и 250 единиц техники. 

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