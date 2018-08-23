Политика В Службе безопасности Украины раскрыли тайного агента, работавшего на ФСБ

2018-08-23 17:33 237

Как сообщил глава СБУ Василий Грицак, Служба безопасности выявила в своих рядах агента, который сотрудничал с российскими спецслужбами.

"Мы обнаружили в своих рядах, так сказать, "крота". Этого "крота" отработали, задержали, отдокументировали. Избрана мера пресечения - содержание под стражей. У нас в работе есть еще очень много дел, к сожалению, по которым мы проверяем на возможную причастность к работе на российские спецслужбы как сотрудников Службы безопасности, так и других граждан Украины, которые работают или служат в других учреждениях и военизированных формированиях", - сообщил Грицак, передает "Радио Свобода".

По его словам, 18 августа подозреваемому избрали меру пресечения в виде ареста.

Ранее сообщалось, что на территории Украины действуют лица, которые могут быть вовлечены российской стороной для совершения терактов.

Было задокументировано, что спецслужбами Российской Федерации планируется серия терактов в Украине. При этом были получены данные о том, что российские спецслужбы составили список потенциальных объектов терактов.

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