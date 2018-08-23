Мир В столице Испании открыли первый в мире дом престарелых для ЛГБТ-сообщества

2018-08-26 11:02 198

Власти Мадрида планируют до конца года открыть первый дом престарелых для представителей ЛГБТ.

Как сообщает The Local, дом престарелых для ЛГБТ будет построен на средства региональных властей Мадрида. В нем смогут одновременно проживать до 66 человек, кроме того, предусмотрен дневной центр для еще 30 человек.

"Есть люди, которым сейчас по 80 и более лет и они никогда не знали, что такое свобода для ЛГБТ, потому что ее не существовало до 2005 года, когда закон об однополых браках убрал гомосексуальность из уголовного кодекса. Нужно сделать что-то для этих людей, чтобы они могли прожить свои последние дни достойно", - заявил активист Федерико Арментерос.

Напомним, в Испании насчитывается 160 тысяч человек старше 65 лет, которые идентифицируют себя как ЛГБТ. Будущий центр станет первым в мире домом престарелых для ЛГБТ, финансируемым за государственный счет.

Испания считается пионером борьбы за права ЛГБТ-сообщества, она одна из первых европейских стран легализовала однополые браки.