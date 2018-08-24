Политика Порошенко заявил, что в ближайшее время изменит Конституцию Украины

2018-08-24 12:10 165

Президент Украины заявил, что до открытия осенней сессии Верховной Рады будет зарегистрирован законопроект о закреплении в Конституции Украины стремлений к вступлению в ЕС и НАТО.

"Буду настаивать на закреплении в Конституции нашего стремления присоединиться к ЕС и вступить в НАТО. Юристы нашли формулу, как это сделать оптимально и быстро. До открытия осенней сессии, которое запланировано на 4 сентября, будет зарегистрирован соответствующий мой законопроект", - заявил Порошенко 24 августа, во время участия в праздновании Дня независимости Украины в Киеве.

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"И будет работать днем и ночью, и делать все, чтобы его приняли", - добавил он.

Президент также подтвердил, что сейчас "государственный компас уверенно показывает на Запад".