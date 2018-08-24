Политика видео "Марш новой армии" - в Киеве провели масштабный военный парад

2018-08-24 09:43 366

Сегодня в центре Киева проходит самый масштабный военный парад последних лет. Его называют "Марш новой армии". Принимают участие в торжествах по случаю Дня Независимости 4,5 тысячи военных и 250 единиц техники.

Во время парада впервые будут показаны прохождения механизированной колонны, а также новые и перспективные образцы вооружения и техники.

Как ранее заявил президент Петр Порошенко, в параде впервые примет участие коробка женщин-военнослужащих. Также впервые прозвучит новое официальное армейское приветствие: "Слава Украине!" - "Героям Слава!"

Впервые за последние годы в параде примет участие военная авиация. Также в параде участвуют подразделения ВСУ, МВД, СБУ, ГосЧС и военные оркестры.

В праздничных мероприятиях по поводу Дня Независимости примут участие представители 18 стран. В частности, ожидается участие советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, специального представителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера, министров обороны Турции, Польши, Румынии, Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии.