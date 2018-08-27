Украина фото На пешеходном переходе в Днепре маршрутка сбила семью с маленькими детьми

2018-08-27 08:39 162

В минувший уикенд в Днепре (бывший Днепропетровск) на перекрестке улицы Шмидта и проспекта Дмитрия Яворницкого маршрутка сбила семью с двумя маленькими детьми.

Известно, что в ДТП пострадала 6-месячная девочка, которая находилась в коляске, и 5-летний мальчик.

Отмечается, что авария произошла на пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора.

По словам патрульных, обоих детей госпитализировали. У девочки ссадины и ушибы, а у мальчика более серьезные повреждения. Водитель маршрутки сказал, что он якобы устал.