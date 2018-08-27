Политика Сегодня вступили в силу санкции США против Москвы за использование химоружия

2018-08-27 09:11 180

Санкции США против России за использование боевых химических веществ вступают в силу 27 августа.

Ранее в Госдепе заявили, что Россия использовала химическое оружие в нарушение норм международного права. Речь идет об инциденте в британском Солсбери, где были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В соответствии с первым пакетом санкций американская сторона прекращает любую помощь России по закону об иностранной помощи 1961 года, кроме срочной гуманитарной помощи. Также США прекращают поставки в РФ продукции двойного назначения.

Второй пакет санкций США планируют ввести в ноябре. Новый запрет может затронуть кредитование российских юридических лиц, экспорт и импорт товаров.