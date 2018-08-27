Украина КАРТА Обострение на Донбассе: погибли двое украинских солдат, семеро раненых

2018-08-27 11:13 153

С начала текущих суток, 27 августа, противник применил гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие в районе Павлополя и Водяного.

Крайне напряженно было и днем ранее. Так, 26 августа, боевики 23 раза открывали огонь, в том числе из тяжелого, вооружения. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, еще семь получили ранения и боевые травмы. 

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях — с минометов калибра 82 и 120 мм, ствольной артиллерии калибра 122 мм", - сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Обстрелы зафиксированы в районе Крымского, Новотошковского, Троицкого, Пивденного, Новотроицкого, Гнутово, Лебединского, Водяного и Широкино. Вблизи Крымского, Новотошковского, Троицкого, Гнутово и Водяного боевики применили минометы и ствольную артиллерию.

"Вследствие обстрелов два наших защитника были ранены, еще двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы. Также вчера в результате подрыва на минно-взрывном устройстве во время выполнения боевого задания один военнослужащий получил ранения и еще один - боевое травмирование. Еще двое военнослужащих погибли и один получил боевую травму из-за личной неосторожности вследствие срабатывания взрывного устройства", - сообщают в штабе ООС.

 

Еще по теме

В ВСУ объяснили продвижение военных в "серой зоне" Донбасса

2018-08-25 14:03 780

видео Как истребитель четвертого поколения F-15 сбрасывает ядерную бомбу в Неваде

2018-08-24 18:32 711

Порошенко заявил, что в ближайшее время изменит Конституцию Украины

2018-08-24 12:10 555

КАРТА Режим прекращения огня: С полуночи 29 августа на Донбассе вводится "школьное перемирие"

2018-08-24 08:10 348

Еще новости в разделе "Украина"

В НАБУ назвали страны, в которых массово скрываются украинские коррупционеры

2018-08-27 12:43 756

КАРТА Осенняя погода: днем будет солнечно и жарко, ночью похолодает до +12...+14

2018-08-27 12:14 87

В Украине более чем в четыре раза снизили субсидии на услуги ЖКХ

2018-08-27 11:42 933

КАРТА Обострение на Донбассе: погибли двое украинских солдат, семеро раненых

2018-08-27 11:13 153
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В НАБУ назвали страны, в которых массово скрываются украинские коррупционеры 2018-08-27 12:43 756
КАРТА Осенняя погода: днем будет солнечно и жарко, ночью похолодает до +12...+14 2018-08-27 12:14 87
В Украине более чем в четыре раза снизили субсидии на услуги ЖКХ 2018-08-27 11:42 933
КАРТА Обострение на Донбассе: погибли двое украинских солдат, семеро раненых 2018-08-27 11:13 153

Лента

12:43 В НАБУ назвали страны, в которых массово скрываются украинские коррупционеры
КАРТА 12:14 Осенняя погода: днем будет солнечно и жарко, ночью похолодает до +12...+14
11:42 В Украине более чем в четыре раза снизили субсидии на услуги ЖКХ
АНОНС 11:16 Национальная опера Украины открывает 151-й сезон - все представления сентября
КАРТА 11:13 Обострение на Донбассе: погибли двое украинских солдат, семеро раненых
10:41 Европу накрыла масштабная эпидемия кори - ВОЗ бьет тревогу
10:12 Семья Маккейна попросила Дональда Трампа не посещать его похороны
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:40 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
09:11 Сегодня вступили в силу санкции США против Москвы за использование химоружия
фото 08:39 На пешеходном переходе в Днепре маршрутка сбила семью с маленькими детьми