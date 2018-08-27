Украина КАРТА Обострение на Донбассе: погибли двое украинских солдат, семеро раненых

2018-08-27 11:13 153

С начала текущих суток, 27 августа, противник применил гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие в районе Павлополя и Водяного.

Крайне напряженно было и днем ранее. Так, 26 августа, боевики 23 раза открывали огонь, в том числе из тяжелого, вооружения. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, еще семь получили ранения и боевые травмы.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях — с минометов калибра 82 и 120 мм, ствольной артиллерии калибра 122 мм", - сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Обстрелы зафиксированы в районе Крымского, Новотошковского, Троицкого, Пивденного, Новотроицкого, Гнутово, Лебединского, Водяного и Широкино. Вблизи Крымского, Новотошковского, Троицкого, Гнутово и Водяного боевики применили минометы и ствольную артиллерию.

"Вследствие обстрелов два наших защитника были ранены, еще двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы. Также вчера в результате подрыва на минно-взрывном устройстве во время выполнения боевого задания один военнослужащий получил ранения и еще один - боевое травмирование. Еще двое военнослужащих погибли и один получил боевую травму из-за личной неосторожности вследствие срабатывания взрывного устройства", - сообщают в штабе ООС.