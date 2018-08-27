Украина Украина срочно закупает большие партии угля к отопительному сезону

2018-08-29 08:12 96

В течение прошедшей недели уровень запасов угля газовой и антрацитовой групп на ТЭС и ТЭЦ Украины увеличился на 6,7%. На прошлой неделе прирост составлял 5%.

Как сообщает УНН со ссылкой на оперативные данные Минэнергетики и угольной промышленности, по состоянию на август на складах хранилось 1 млн 725 тысяч тонн угля газовой и антрацитовой групп. А по состоянию на 27 августа запасы выросли на 115,7 тысяч тонн или на 6,7% – до 1 млн 8407 тысяч тонн угля.

На прошлой неделе уровень запасов угля увеличился на 3%, а перед тем прирост составлял 5%.

Напомним, 15 августа запасы угля в Украине были ниже прошлогодних на 20%. Тогда они составляли 1 млн 680 тысяч тонн.

В конце июля Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Согласно документу, запасы газа в подземных хранилищах к 1 ноября 2018 года должны составить 17 млрд куб. м, угля – 2,6 млн тонн (в т. ч. антрацитовых марок – 1 млн тонн, газовых – 1,6 млн тонн), мазута – 130 тысяч тонн.

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