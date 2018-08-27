Мир Появились новые подробности о состоянии Софии Ротару

2018-08-27 18:00 270

 

Известная украинская певица София Ротару во время выступления в столице Башкирии потеряла сознание за кулисами после того, как на сцене у нее закружилась голова, сообщает Комсомольская правда.

Источник в Уфимской больнице скорой медицинской помощи, куда доставили Софию Ротару, рассказал, что у исполнительницы была потеря памяти и высокое давление.

"Певицу доставили к нам на "скорой" где-то в 21:30 сразу после концерта. У нее была потеря памяти, высокое давление, то есть подозрение на острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт, - ред.). Мы сделали пациентке компьютерную томографию перфузии (эта диагностика позволяет оценить кровоток в головном мозге на уровне мельчайших сосудов, - ред.). Очагов инсульта не обнаружили. Учитывая симптомы, диагноз был поставлен: "Транзиторная ишемическая атака" (нарушение кровообращения головного мозга без развития острого инсульта, - ред.). Утром на всякий случай еще сделали Софии Михайловне МРТ. Увидели множественные очаги старых инсультов. Как выяснилось после беседы с Ротару, она неправильно принимала некоторые свои лекарства. А препараты, которые борются с тромбами, совсем не пила. Терапия у нее была подобрана неправильно", - говорится в сообщении.

По словам врачей, в настоящее время Ротару находится в стабильном состоянии, однако говорить о выписке рано.

"Хотя София Михайловна в хорошем настроении и готова в любой момент покинуть больницу, память до конца так и не восстановилась. Ротару не помнит еще многие вещи. Она все еще лежит в реанимации. Рядом с пациенткой находится ее сестра. С учетом состояния певицы, она пробудет в больнице еще не меньше пяти дней", - отметили врачи.

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