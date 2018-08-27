Украина Минобразования предлагает перевести учителей-пенсионеров на контракт, - Гриневич

2018-08-27 19:00 210

 

Министерство образования предлагает перевести учителей-пенсионеров на контракт.

Об этом сообщила министр Лилия Гриневич в интервью "Украинской правде".

"В проекте закона "Об общем среднем образовании", который мы должны внести в парламент, мы предлагаем положение о том, что все работники пенсионного возраста, независимо от того, учитель это или директор, переводятся на контрактную форму. Это означает, что с ними каждый раз будут заново заключать контракт", - рассказала министр.

"Есть старшие преподаватели-пенсионеры, которые в 70 активно работают, а есть такие, которые уже не способны работать ... Тогда они отработали контракт - и его дальше могут не продлить", - пояснила Гриневич.

Срок договора будет прерогативой директора. "Должно быть все четко прописано в контракте: как человек проводит учебный процесс, обладает современными методиками обучения, или у него хорошая результативность работы с учениками... Если педагог может пропускать уроки, быть на занятиях бездеятельным, есть проявления издевательств над детьми - есть основания расторгнуть контракт. Продолжительность контракта - по усмотрению директора школы. Может быть на год, а может на 5. Он видит, как учитель работает", - сказала Гриневич.

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