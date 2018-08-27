Украина Что делать, если нет денег платить за газ: Розенко дал четкий ответ

2018-08-27 18:30 297

 

Вице-премьер посоветовал обращаться за помощью всем, кто не может сам оплатить "коммуналку".

Повышение цен на газ для населения, которое приходится рассматривать правительству, не повлияет на размер субсидий для украинских семей. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает пресс-служба Кабинета министров.

Розенко отметил, что получатели субсидий сейчас платят фиксированную сумму, и перерасчет стоимости газа на эту сумму не повлияет.

"Вероятный перерасчет цены на газ на получателях субсидий никак не отразится, потому что они платят и будут платить фиксированную сумму. Люди, которые будут чувствовать, что они не в состоянии самостоятельно полностью платить за жилищно-коммунальные услуги или газ, должны обратиться в управление соцзащиты и оформить субсидию", – заявил Розенко.

Вице-премьер подчеркнул, что решение о повышении цены на газ будет приниматься только после того, как будут "откорректированы" субсидии. В Министерстве социальной политики планируют в ближайшее время исправить проблемы с субсидиями, которые беспокоят граждан, заверил Розенко.

Напомним, с момента создания электронного реестра субсидий в Украине обнаружено 20 тысяч фальшивых получателей "льгот". Нечестные граждане получали субсидии по нескольким местам регистрации. Из-за таких случаем систему оформления субсидий в Украине постепенно меняют, а требования к претендентам на получение "скидок" ужесточаются.

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