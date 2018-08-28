Украина Ситуация на Донбассе: Сепаратисты снова применили танки и тяжелые вооружения

2018-08-28 11:42 102

За минувшие сутки сепаратисты 26 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе четыре раза с применением тяжелого вооружения. Два бойца получили ранения.

Как сообщает пресс-центр штаба операции ООС, противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, танков, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстреливались позиции Объединенных сил в районах Станицы Луганской, Крымского, Золотого, Луганского, Авдеевки, Новомихайловки, Красногоровки, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Водяного и Широкино.

На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, на Светлодарском – у Луганского.
На мариупольском направлении в районах населенных пунктов Гнутово и Лебединского противник применял минометы. Также враг снова использовал танки поблизости Лебединского.

"С начала суток противник шесть раз обстреливал наши позиции в районе Новолуганского, Гнутово, Павлополя и Лебединского, применяя при этом артиллерию, минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", – добавили в штаба.

По данным украинской разведки, трое боевиков уничтожены, еще четверо получили ранения.

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