Политика Эрдоган подключился к освобождению политзаключенных в аннексированном Крыму

2018-08-31 17:31 159

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев сообщил, что украинская сторона передала Турции список, содержащий фамилии более 60 политзаключенных, удерживаемых в России и аннексированном Крыму.

"Очевидно, по поручению Эрдогана (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана) турецкое посольство в Киеве попросило (список).

Мы неделю назад передали. Попросили на английском. Завтра утром передадим английский текст", − рассказал Джемилев Громадському радио.

Ранее президент Турции попросил лидера крымских татар предоставить ему список украинцев-политзаключенных, которых удерживает Россия.