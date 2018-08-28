Украина Закрытый 24 августа из-за обстрелов пункт пропуска Майорское возобновил работу

2018-08-28 15:46 183

Как сообщает Госпогранслужба, сегодня контрольный пункт въезда-выезда Майорское на Донбассе возобновил работу.

По решению командующего Объединенных сил сегодня возобновились пропускные операции в контрольном пункте въезда-выезда Майорское, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил работают в штатном режиме в соответствии с летним графиком работы.

За прошедшие сутки через КПВВ на Донбассе последовало 38,2 тысяч человек и 5100 транспортных средств. Больше всего в Марьинке – 13405 человек и 2120 автомобилей.

Напомним, пункт пропуска Майорское не работал около трех суток. Его закрыли 24 августа из-за обстрелов.

Еще по теме

Из-за грозы и шквального ветра в Украине остались без света 204 населенных пункта

2018-06-29 11:42 1041

На Мураева открыли дело из-за слов о Сенцове

2018-06-09 12:30 3294

На Донбассе разгромили пункт террористов: много жертв

2018-05-27 10:30 5323

Россия еще не выполнила ни одного пункта минских соглашений, - МИД

2018-02-12 14:15 2863

Еще новости в разделе "Украина"

Стало известно, за что разыскивается Титушко

2018-08-28 18:00 39

В Генштабе единственную причину Иловайской трагедии

2018-08-28 16:47 123

Противник стягивает на передовую артиллерию – штаб

2018-08-28 16:20 138

Закрытый 24 августа из-за обстрелов пункт пропуска Майорское возобновил работу

2018-08-28 15:46 183
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Стало известно, за что разыскивается Титушко 2018-08-28 18:00 39
В Генштабе единственную причину Иловайской трагедии 2018-08-28 16:47 123
Противник стягивает на передовую артиллерию – штаб 2018-08-28 16:20 138
Закрытый 24 августа из-за обстрелов пункт пропуска Майорское возобновил работу 2018-08-28 15:46 183

Лента

18:00 Стало известно, за что разыскивается Титушко
17:04 Рева рассказал о пенсиях для жителей оккупированного Донбасса
17:02 В НБУ заявили о влиянии "черной" экономики на курс гривны
16:58 Одесская "Барби" поразила поклонников соблазнительными фото
16:47 В Генштабе единственную причину Иловайской трагедии
16:43 Украина разрывает большой договор о дружбе с РФ – Порошенко
16:39 Трамп отдал приказ приспустить флаги в память о Маккейне
16:20 Противник стягивает на передовую артиллерию – штаб
16:00 Порошенко рассказал, как Украина стремится возвратить Крым и часть Донбасса
15:46 Закрытый 24 августа из-за обстрелов пункт пропуска Майорское возобновил работу