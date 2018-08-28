Украина Закрытый 24 августа из-за обстрелов пункт пропуска Майорское возобновил работу

2018-08-28 15:46 183

Как сообщает Госпогранслужба, сегодня контрольный пункт въезда-выезда Майорское на Донбассе возобновил работу.

По решению командующего Объединенных сил сегодня возобновились пропускные операции в контрольном пункте въезда-выезда Майорское, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил работают в штатном режиме в соответствии с летним графиком работы.

За прошедшие сутки через КПВВ на Донбассе последовало 38,2 тысяч человек и 5100 транспортных средств. Больше всего в Марьинке – 13405 человек и 2120 автомобилей.

Напомним, пункт пропуска Майорское не работал около трех суток. Его закрыли 24 августа из-за обстрелов.