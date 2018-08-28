Украина Противник стягивает на передовую артиллерию – штаб

2018-08-28 16:20 135

 

Десятки единиц гаубиц, Гвоздик и Градов размещены с нарушением линии отведения и отсутствует в тех районах, где они должны были храниться.

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации зафиксировала очередные нарушения Минских договоренностей со стороны сепаратистов. Об этом во вторник, 28 августа, говорится в сообщении пресс-службы ООС.

В частности, было зафиксировано тяжелое вооружение, размещенное с нарушением линий отведения.

"Это прицепные гаубицы 2А65 Мста-Б - 6 единиц; гаубицы Д- 30 - 11 единиц; самоходные гаубицы 2С1 Гвоздика - 13 единиц; РСЗО БМ-21 Град - 14 единиц", - говорится в сообщении.

Об этих нарушениях также говорится в отчете миссии ОБСЕ от 27 августа. Кроме того, отмечается, что представители незаконных вооруженных формирований продолжают препятствовать деятельности патрулей СММ ОБСЕ.

Также сепаратисты не предоставили наблюдателям доступ для мониторинга в районах населенных пунктов Заиченко, Новоазовск, Ясное, Изварино, Вознесеновка, Новоласпа.

Напомним, в начале августа ОБСЕ сообщала, что на Донбасс массово стягивают танки и артиллерию.

Как сообщалось, за минувшие сутки на Донбассе было зафиксировано 26 обстрелов, ранены два бойца.

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