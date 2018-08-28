Украина В Генштабе единственную причину Иловайской трагедии

2018-08-28 16:47 117

 

Единственной причиной Иловайской трагедии стало внезапное нападение подразделений российских вооруженных сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Соболев заявил на пресс-конференции, приуроченной четвертой годовщине событий под Иловайском.

Он отметил, что по состоянию на 20 августа 2014 года все шло к тому, что украинские Вооруженные силы готовились окружить подразделения пророссийских боевиков и наемников, чтобы затем уничтожить их. «С севера, запада, юга и частично востока был блокирован Луганск, взят под контроль железнодорожный и автомобильный узел в Дебальцево, перекрыты маршруты поставок личного состава, вооружения, военной техники и материальных ресурсов в Донецк, Макеевку, Горловку и Енакиево. Организована оборона Мариуполя. Таким образом российские боевики были рассечены на 4 части, что создавало предпосылки для дальнейшего завершения их блокирования и уничтожения», — сказал Соболев.

Вместе с тем он добавил, что Россия, оценив угрозу уничтожения своих гибридных формирований, 24-25 августа с различных направлений ввела на территорию Украины до 8 тактических боевых групп, что резко изменило соотношение сил в пользу врага. В частности, нанесением огневого поражения реактивными системами залпового огня, артиллерийским вооружением с территории России по украинским войскам противник вынудил покинуть занимаемые украинскими силами позиции и отойти на рубеж Кутейниково-Осиновое-Комсомольское. Кроме того, 25-26 августа батальоны МВД во время зачистки Иловайска вступили в бой, потерпели поражение и были блокированы. По словам Соболева, штабом антитеррористической операции было принято решение об их усиления батальонной тактической группой 72-й отдельной механизированной бригады, ротными тактическими группами 92-й и 93-й отдельных механизированных бригад, а также сводного подразделения 42-го батальона территориальной обороны и разработан замысел по деблокированию Иловайска.

Операцию планировалось начать 1 сентября. Однако подразделения 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад на определенные рубежи не вышли, а подразделения 39-го батальона теробороны, которые несли службу на блокпостах возле Иловайска, самовольно оставили позиции. При этом командиры батальонов МВД в ультимативной форме требовали немедленного выхода из Иловайска под гарантии российских военных. «Указанное сделало невозможным проведение операции по деблокированию Дебальцево и позволило врагу захватить инициативу», — подчеркнул Соболев. Он также добавил, что, несмотря на это, было принято решение, а также согласован с российским военным руководством вопрос беспрепятственного вывода 28 августа украинских подразделений из-под Иловайска.

В так называемых «коридорах» подразделения МВД и Вооруженных сил были атакованы российскими регулярными войсками, что привело к гибели 150 человек личного состава и 90 раненых. В целом же за весь период боев за Иловайск, с 7 августа по 30 сентября, погибли 366 украинских военных, 429 были ранены, 128 попали в плен и 158 пропали без вести. На сегодняшний день 11 военнослужащих до сих пор удерживают в плену, 84 считаются пропавшими без вести.

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