Украина Украина может принять законы об ограничении пропаганды в соцсетях – Порошенко

2018-08-28 18:00 243

 

Президент Петр Порошенко прогнозирует активизацию гибридной войны России против Украины с приближением выборов и настаивает, что Украина должна готовиться к этому.

Об этом он заявил во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Президент заверил дипломатов, что РФ "не потеряет ни одной возможности, чтобы посеять сомнения среди граждан в завтрашнем дне и усталость от европейского выбора".

"Уже сейчас ведущие ИТ-компании фиксируют создание тысяч фейковых аккаунтов с российскими корнями. Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании. Мы должны быть готовы дать отпор", - подчеркнул он, добавив, что речь идет о выборахне только в Украине, но и на западе.

Порошенко предлагает делать отдельный акцент на противодействии российской пропаганде в киберпространстве, в социальных сетях, в медиа. Президент поручил послам изучить опыт других стран по противодействию и предупреждению информационных атак РФ.

"Кремль умело прикрывает свою подрывную деятельность демократическими ценностями и принципами. Мы уже сейчас должны искать пути к сотрудничеству с другими государствами и координировать усилия для выработки надежного механизма предотвращения постороннего вмешательства в избирательный процесс и обеспечения свободного волеизъявления наших граждан", - пояснил презиеднт

"Особое внимание обратите на те страны, которые уже имеют соответствующие наработки. В частности, интересен законодательный опыт Парижа и Берлина. Прошу отработать возможность привлечения немецких и французских, американских экспертов для подготовки аналогичной законодательной инициативы в Украине. Международная помощь будет нам не лишней", - заявил он.

Порошенко подчеркнул, что новое регулирование, которое должна разработать Украина, должно обеспечить баланс между национальной безопасностью и свободой слова.

Напомним, 16 мая прошлого года президент Украины подписал указ, который основывается на решении СНБО и накладывает санкции на ряд российских IT-компаний, в том числе разработчиков программного обеспечения. Также этот указ обязал всех провайдеров заблокировать доступ к ряду российских интернет-сервисов, включая "Яндекс", "Вконтакте", "Одноклассники".

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