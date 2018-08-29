Политика Из-за торговой войны США и Китая Евросоюз кардинально перепишет принципы ВТО

2018-08-31 14:16 225

Власти Европейского Союза разрабатывают план реформирования Всемирной торговой организации (ВТО).

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, документ, который обнародуют в ближайшее время, придаст гибкости торговым переговорам и прозрачности системе разрешения споров.

В сентябре в Брюсселе состоятся переговоры с участием представителей ЕС, министров торговли США и Японии. На них будут обсуждаться ситуация вокруг торгового противостояния США и Китая.

За этими переговорами последует серия встреч на высоком уровне в течении года. Bloomberg отмечает, что реформирование ВТО стало актуальным из-за решений США и Китая, которые действуют в обход организации.

Напомним, торговые отношения США и Китая обострились после того, как Вашингтон ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий. Китай подал иск в ВТО в связи с введением США новых пошлин в 25% на импорт китайских товаров.

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