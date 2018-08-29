Политика "Я принял сложное решение" - Министр подал в отставку в прямом эфире

2018-08-30 13:46 162

Министр окружающей среды Франции Николя Юло объявил о своей отставке во время эмоционального выступления в прямом эфире радиостанции France Inter. 

"Я собираюсь принять... Самое сложное решение в моей жизни", - сказал министр в прямом эфире. - Я решил покинуть правительство".

Он добавил, что "чувствует себя одиноким" в правительстве.

Как уточнил Николя Юло, он не говорил о своем решении ни президенту страны Эммануэлю Макрону, ни премьеру Эдуару Филиппу из опасений, что они могут попытаться переубедить его и уговорить отказаться от отставки. О решении не знала даже жена политика - оно было принято на месте.

Примечательно, что Николя Юло - один из самых популярных министров в правительстве Франции, его отставка - серьезный удар по правительству и позициям Макрона, чей рейтинг сейчас находится на довольно низком уровне.

Министр заявил, что хотел бы, чтобы его отставку воспринимали как "тревожный звонок", который бы побудил власть к более активным действиям.

Он также выразил надежду, что его решение будет способствовать "мобилизации" правительства для решения экологических проблем.

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