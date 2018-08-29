Украина В Украине в два раза увеличили размер алиментов

2018-08-29 17:00 159

В Украине увеличили размер алиментов и ввели начисление процентов на задолженность перед детьми. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко во время заследания правительства в среду, 29 августа.

"Плохие новости для горе-родителей. С сегодняшнего дня вся задолженность родителей по алиментам, которая составляет один год, автоматически увеличивается в пользу ребенка. Если такому долгу больше одного года, то на 20%, и все государственные исполнители пересчитывают этот долг. Если такой долг два года - на 30%, а три года и более - на 50%", - заявил Петренко.

Вместе с тем он подчеркнул, что с 29 августа вводится увеличенный минимальный размер алиментов.

"Девятисот гривен, которые были ранее, недостаточно даже для того, чтобы прокормить ребенка в течение года. Мы прописали, что минимальный размер алиментов будет в размере прожиточного минимума и это чуть больше 1800 гривен и это первый шаг к тому, чтобы дети, которые живут в неполной семье, получили больше средств", - отметил глава Минюста.