Украина С 1 сентября в Украине от аналогового вещания отключат 40 телеканалов

2018-08-29 18:00 270

 

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания прекращает аналоговое вещание 40 телеканалов в связи с переходом на цифровое.

Соответствующее решение Нацсовет принял на заседании 29 августа, сообщает корреспондент Укринформа.

Среди телеканалов, которые будут отключены от аналогового стандарта в ночь с 31 августа на 1 сентября, — общенациональные «Интер», «Украина», «1+1», «2+2», ZIK, 5 канал (два юридических лица), НТН, К1, ICTV, СТБ, ТЕТ, «Новый канал», М1, «Мега», «24 канал», «Прямой канал», а также «33 канал» (Хмельницкий), «Аверс» (Луцк), «М-студіо(MS)» (Мукачево), «11 канал» (Днипро), ОТБ (Ивано-Франковск), «41-Прилуки» (Прилуки), МАРТ (Николаев), «Рудана» (Кривой рог), «Вита ТВ» (Винница), «Виннитчина» (Винница), «34 канал» (Днипро), «21 Ужгород» (Закарпатье), «Визит» (Кременчуг), «ВТВ плюс» (Херсон), «24» (Львов), «Репортер» (Одесса), А1 (Одесса), «Викка» (Черкассы), «Первый городской» (Одесса), «Академия» (Одесса), «Ривне 1» (Ривне), TV4 (Тернополь), TV5 (Запорожье), «1 Подольский» (Хмельницкий).

В то же время дискуссионными оказались вопросы относительно отключения аналогового вещания для телеканалов «2+2» и «Видикон» (Сумы). В конечном итоге регулятор решил признать лицензию «2+2» утратившей действие, за исключением части, касающейся вещания на Крым, в связи с судебными процессами, которые продолжаются у компании с Российской Федерацией. Относительно же телеканала «Видикон» регулятор принял решение перенести рассмотрение этого вопроса, учитывая объяснение представителя вещателя.

«Речь идет о выполнении постановления Кабмина: с 1 сентября мы отключаем аналоговые вещатели. Оставляем только тех вещателей, которые на сегодня вещают в аналоге на территории с особым режимом вещания — это Донецкая, Луганская области и юг Херсонской, это приграничье с Российской Федерацией (Сумская, Черниговская и Харьковская область)», — объяснил ответственный секретарь Нацсовета Александр Ильяшенко.

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