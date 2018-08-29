Украина В Украине отцам существенно уменьшили рабочий день

2018-08-29 20:30 489

 

Сегодня, 29 августа, во время заседания правительства Кабмин одобрил разработанный Министерством соцполитики законопроект, который предусматривает дополнительные гарантии отцам по уходу за детьми. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Теперь, отец может попросить у работодателя установить ему неполный рабочий день или сократить продолжительность рабочего дня за счет работодателя.

"Цель законопроекта - обеспечить социальные гарантии всем работникам без дискриминации по половому признаку, чтобы родители могли выполнять свои обязанности по воспитанию детей и уходу за ними", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает внесение соответствующих изменений в Кодекс законов о труде и Закон Украины Об отпусках.

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