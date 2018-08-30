Украина Как прошли первые сутки "школьного перемирия" на Донбассе

2018-08-30 10:11 240

За минувшие сутки, 29 августа, подразделения сепаратистов 18 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе один раз с применением тяжелого вооружения. ВСУ не понесли потерь.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, противник вел прицельный огонь из миномета калибра 82-мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы осуществлялись в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Троицкое, Светлодарск, Южное, Новгородское, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Лебединское и Водяное.

На Горловском направлении в районе населенного пункта Новгородское противник применил миномет калибра 82 мм.

"С начала текущих суток противник один раз обстрелял наши позиции в районе Луганского со станкового противотанкового гранатомета. В целом интенсивность обстрелов позиций Объединенных сил заметно снизилась, хотя полностью условия "школьного перемирия" враг не соблюдает", – отметили в штабе.