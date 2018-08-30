Политика Москва пытается запугать США о готовящимися химическими атаками в Сирии

2018-08-30 12:45 120

Посол РФ в США Анатолий Антонов на встрече со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри и и.о. замгоссекретаря по Ближнему Востоку Дэвидом Саттерфилдом рассказал о готовящихся провокациях в Сирии с применением химикатов.

"Подробно рассказали коллегам о приготовлении боевиков, а именно тергруппировки Хайат Тахрир-аш-Шам (бывшая Джабхат ан-Нусра), к проведению в провинции Идлиб очередной провокации с применением токсичных химикатов против мирного населения в целях возложения ответственности за это преступление на правительственные войска", − говорится в заявлении пресс-службы посольства.

Посол подчеркнул, что "данная провокация, готовящаяся при активном участии британских спецслужб, может стать поводом для нанесения западной "тройкой" (Вашингтон-Лондон-Париж) очередного авиационно-ракетного удара по военной и гражданской инфраструктуре САР".

 

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