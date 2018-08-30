Политика В ЕС заявили, что вводить миротворцев на Донбасс еще слишком рано и контрпродуктивно

2018-08-30 13:14 123

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что направление миротворцев ООН на Донбассе пока преждевременно.

Как заявил глава МИД, выступая на ежегодном заседании французских послов в Париже, для этого не хватает политической воли на местах.

"Будем откровенны: без политической воли на местах рассмотрение возможной отправки миссии ООН будет преждевременным, даже контрпродуктивным", - заявил Ле Дриан.

По словам министра, реализация Минских договоренностей является единственно возможным путем для разрешения конфликта на востоке Украины.

Напомним, в сентябре, выступая на Генассамблее ООН, президент Порошенко напомнит о миротворцах для Донбасса.