В ЕС заявили, что вводить миротворцев на Донбасс еще слишком рано и контрпродуктивно

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что направление миротворцев ООН на Донбассе пока преждевременно.
Как заявил глава МИД, выступая на ежегодном заседании французских послов в Париже, для этого не хватает политической воли на местах.
"Будем откровенны: без политической воли на местах рассмотрение возможной отправки миссии ООН будет преждевременным, даже контрпродуктивным", - заявил Ле Дриан.
По словам министра, реализация Минских договоренностей является единственно возможным путем для разрешения конфликта на востоке Украины.
Напомним, в сентябре, выступая на Генассамблее ООН, президент Порошенко напомнит о миротворцах для Донбасса.