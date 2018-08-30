Мир Эсминец Jason Dunham перехватил в Аденском заливе судно с иранским оружием

2018-08-30 11:12 180

Американский эсминец Jason Dunham перехватил в Аденском заливе судно, на борту которого находилось более тысячи единиц стрелкового оружия, включая автоматы АК-47.

Как сообщает CNN, судно представляло собой традиционный для этого региона небольшой парусный корабль, который следовал без флага.

Маршрут движения и порт назначения перехваченного судна пока не установлены. Однако сообщается, что "ранее перехваченные в этом районе суда были связаны с попытками Ирана оказывать помощь повстанцам-хуситам в Йемене".

Американцы в настоящее время "анализируют обнаруженные на перехваченном судне улики, чтобы определить его принадлежность и куда оно направлялось".

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