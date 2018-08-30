Мир Новый сезон сериала Мистер Робот с Рами Малеком станет финальным

2018-08-31 13:44 81

Сериал Мистер Робот с Рами Малеком в главной роли закроют после четвертого сезона.

Как сообщает The Hollywood Reporter, на экраны финальный сезон выйдет в 2019 году. Включать он будет 12 эпизодов.

Известно, что изначально планировалось создание восьми серий, однако позднее сезон решили расширить.

Режиссер телевизионного проекта Сэм Эсмейл заявил, что не рассчитывал на такие его масштабы.

По его словам, сериал изначально задумывался, как "нишевый, с небольшим количеством последователей". Однако в последнее время, по его словам, он "стал чем-то большим".

Ранее сообщалось, что был опубликован тизер нового сезона сериала Настоящий детектив, где главную роль исполняет Махершала Али.

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