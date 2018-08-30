Украина Лоукостер WizzAir в 2019 году значительно увеличит число мест на рейсах из Украины

2018-09-03 08:09 180

Венгерская лоукост авиакомпания WizzAir планирует в 2019 году предоставить на рейсах в/из Украины 2,5 млн посадочных мест, что на 45% больше, чем в 2018 году.

Как сообщил исполнительный вице-президент и помощник гендиректора WizzAir Стивен Джонс, компания также планирует инвестировать около $400 млн в развитие авиации и туризма в Украине, увеличить парк самолетов до четырех, предоставить маршрутную сеть более 120 рейсов в неделю.

Кроме того, авиакомпания планирует увеличить штат местных работников более чем до 140 человек.

Ранее WizzAir добавил еще пять новых направлений из Украины.