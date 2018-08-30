Политика Рюкзаки Авакова: Холодницкий принял важное решение

2018-08-30 19:00 201

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отклонил жалобу Национального антикоррупционного бюро о незаконности закрытия уголовного производства против сына главы МВД Арсена Авакова Александра и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря. Об этом он в четверг, 30 августа, рассказал Украинской правде, передает Корреспондент.

Таким образом Холодницкий поддержал решение прокурора САП Василия Кричуна закрыть так называемое "дело рюкзаков".

"Специализированная прокуратура является независимым органом. Я считаю решение прокурора Василия Кричуна законным и обоснованным", - отметил руководитель САП.

30 августа также стало известно, что суд отказал Центру противодействия коррупции в обжаловании дела "рюкзаков Авакова".